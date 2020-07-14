رابطة أندية طرابلس الكبرى تكرم خالد الرقيبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 10:04 مساء
رابطة أندية طرابلس الكبرى تكرم خالد الرقيبي. (إنترنت)

كرمت رابطة أندية طرابلس الكبرى رئيس اللجنة البارالأولمبية خالد محمد الرقيبي، بدرع الوفاء من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة.

وحسب صفحة الرابطة عبر «فيسبوك» فإن حفل التكريم حضره رضاء الكوني، رئيس الرابطة المكلف، وعبدالباري علوان، المقرر العام للرابطة، ومصطفى العلوص، عضو، ونبيل محمد، عضو، وفتحية الطيب، عضو المرأة، وعصام أبوعلاق، مدير مكتب العلاقات، ومدير مكتب الإعلام بالرابطة هشام حقية.

ويعد خالد الرقيبي من الشخصيات الرياضية التي تقلد هذا المنصب من عدة سنوات، وشهدت هذه الشريحة العديد من الإنجازات في عهده.

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