إعفاء نادر الترهوني من مهام مدير الكرة بنادي الاتحاد

نادر الترهوني. (أرشيفية : إنترنت)

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الليبي، المهندس جمال الجعفري، الإثنين، إعفاء مدير الكرة بنادي الاتحاد نادر الترهوني من مهامه.

وجاء في رسالة الإعفاء أن ذلك في إطار إعادة هيكلة الإدارة العامة في النادي، واستكمالا لضخ دماء جديدة في الإدارات الحيوية.

وكان نادر الترهوني قد صرح يوم الجمعة لبرنامج «ميادين» بأن الإدارة المنتخبة برئاسة الجعفري، لم تقم بأي شيء يذكر منذ تسلمها إدارة نادي الاتحاد.

نادر الترهوني تسلم منصب مدير الكرة في شهر أغسطس 2019 بدلا من عبدالمجيد صالح، الذي تمت إقالته.

وهو لاعب سابق لنادي الاتحاد والمنتخب الوطني، وحقق مع فريق الاتحاد عدة بطولات، واحترف خارجيا في قطر لفريقي السيلية والوكرة، كما لعب لكاظمة الكويتي والشعب الإماراتي بالشارقة، وقد عمل في الآونة الأخيرة محللا رياضيا في قناة «بي إن سبورتس».