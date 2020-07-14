المدينة والوحدة يتأهلان لنصف نهائي بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين

جانب من بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين. (الوسط)

أُقيمت، أمس الإثنين، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين لكرة القدم، المقامة حاليًا بمدينة رقدالين.

وقد شهدت المباراة الأولى، التي جمعت «التعاون» و«المدينة» إثارة وندية قوية بين الفريقين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. سجل هدف «المدينة» اللاعب عمران الكلابي، وعدل النتيجة لفريق وعدل النتيجة لفريق التعاون سالم.التعاون سالم.

وبعد انتهاء الوقت الأساسي للمباراة تم اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق «المدينة» الذي تأهل وضمن بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

أما في اللقاء الثاني الذي جمع «الوحدة» و«الانطلاقة»، فشهد تسجيل 4 أهداف، كان نصيب فريق «الوحدة» 3 أهداف، لتنتهي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمن فريق «الوحدة» الصعود للدور نصف النهائي لمقابلة فريق «المدينة» يوم الخميس المقبل.