اتحاد الرماية يكرم الناشئ عبدالسميع إبراهيم

اتحاد الرماية يكرم الناشئ عبدالسميع إبراهيم. (إنترنت)

أكد رئيس اتحاد الرماية الليبي عادل قريش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اتحاده كرم الناشئ عبدالسميع إبراهيم من نادي «نجوم قرقارش» بمبلغ 500 دينار.

وأوضح قريش، أن هذا التكريم جاء تشجيعًا وتحفيزًا لهذا الموهوب الذي سجل رقمًا ليبيًّا جديدًا في رماية المسدس 10 أمتار في بطولة كأس ليبيا للرماية التي جرت أخيرًا بطرابلس، مسجلاً 557 نقطة، وتخطى الرقم السابق المسجل باسم رامي نادي «القرصابية»، سيف الدين عبدالجليل 528 نقطة.

وأضاف قريش أن عبد السميع انضم لمنتخب ناشئي ليبيا للرماية الذي يواصل الاستعداد للألعاب الأولمبية بالسنغال 2022.