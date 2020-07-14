فوزان وتعادلان في كأس النجوم للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 01:52 مساء
جانب من منافسات كأس النجوم للقدم المصغرة (فيسبوك)

جرت أمس الإثنين أربع مباريات في مسابقة كأس النجم لكرة القدم المصغرة، انتهت مباراتان بالفوز ومثلهما بالتعادل.

فاز فريق الشبيبة بصرمان على النضال بستة أهداف مقابل ثلاثة، كما فازت رابطة الأهلي بالزنتان على شباب طمزين بسبعة أهداف دون رد.

وانتهت مباراة الانتصار مع شهداء عبدالجليل بالتعادل بهدف لمثله، وتعادل أيضا الازدهار 2 مع صقور الخلايفة بهدفين لهدفين.

وتجرى اليوم الثلاثاء أربع مباريات، حيث يتجدد الموعد مع مباراتين ستقامان على ملعب الرحيبات، الأولى تجمع رفاق الرجبان مع ونزريف، والنجوم مع الوحدة بالزنتان.

وعلى ملعب القلعة ستقام مباراتان أيضا، الأولى تجمع الازدهار 1 مع الاعتصام، وفرسان القلعة مع العبور بأم الجرسان.

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