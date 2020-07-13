ليبيا تحتضن الخبرات العربية للعمل التطوعي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 يوليو 2020, 10:21 مساء
ليبيا تحتضن الخبرات العربية للعمل التطوعي (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بهيئة الشباب والرياضة، الدكتور علي السميعي، أن الإبداع التطوعي مستمر وأن لجنته التطوعية تحتضن غدًا الثلاثاء الخبرات والكفاءات على مستوى الوطن العربي، من خلال حلقة نقاش حوارية عبر الإنترنت تحت شعار «ميثاق العمل التطوعي ضرورة ملحة». 

وأضاف السميعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «ستكون الكلمة والحوار والنقاش لنخبة من الأساتذة والقانونيين وهم الدكتور علي أبوبكر القديمي عميد كلية القانون بزلطن ليبيا، والمحامية نادية المبروكي من الجزائر وميلود العبدلي من ليبيا، ومحمد ختاش من الجزائر».

بالإضافة إلى مجدي العباسي من مصر، والأستاذ عبيد الظفيري من السعودية، والأستاذ فيصل الشنفري من سلطنة عمان، والمهندس التقني إبراهيم محمد اليونس من سورية، ويدير الجلسة والحوار علي السميعي من ليبيا، وحيفا بن عمار من تونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
«إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»