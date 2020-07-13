ليبيا تحتضن الخبرات العربية للعمل التطوعي

ليبيا تحتضن الخبرات العربية للعمل التطوعي (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بهيئة الشباب والرياضة، الدكتور علي السميعي، أن الإبداع التطوعي مستمر وأن لجنته التطوعية تحتضن غدًا الثلاثاء الخبرات والكفاءات على مستوى الوطن العربي، من خلال حلقة نقاش حوارية عبر الإنترنت تحت شعار «ميثاق العمل التطوعي ضرورة ملحة».

وأضاف السميعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «ستكون الكلمة والحوار والنقاش لنخبة من الأساتذة والقانونيين وهم الدكتور علي أبوبكر القديمي عميد كلية القانون بزلطن ليبيا، والمحامية نادية المبروكي من الجزائر وميلود العبدلي من ليبيا، ومحمد ختاش من الجزائر».

بالإضافة إلى مجدي العباسي من مصر، والأستاذ عبيد الظفيري من السعودية، والأستاذ فيصل الشنفري من سلطنة عمان، والمهندس التقني إبراهيم محمد اليونس من سورية، ويدير الجلسة والحوار علي السميعي من ليبيا، وحيفا بن عمار من تونس.