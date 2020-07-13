5 قرارات جديدة للاتحاد العربي للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 يوليو 2020, 09:56 مساء
الاتحاد العربي للدراجات. (إنترنت)

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات أمس الأحد، اجتماعًا عبر الإنترنت برئاسة رئيس الاتحاد فيصل القاسمي، وبحضور الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن الاجتماع نوقشت خلاله جملة من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات التالية: 

1- عدم إقامة بطولات الموسم الرياضي الحالي 2020، حيث تقرر عدم إقامة بطولات العام 2020 حفاظًا على صحة وسلامة اللاعبين بسبب المعوقات المثيرة التي خلفتها أزمة تفشي «كورونا».

2- إقامة بطولة عربية افتراضية يتم تطبيقها باستخدام التطبيقات والبرامج البديلة.

3- الاستمرار في تنظيم الدورات التدريبية والبرامج التثقيفية بتقنية الاتصال عن بعد.

4- إنشاء مركز تدريب وتطوير كوادر الدراجة العربية، الذي سيسند مهام تدريب وتطوير كوادر رياضة الدراجات.

5- تكوين فريق عمل متطوعي بالاتحاد العربي للدراجات.

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