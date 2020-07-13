17 مشاركا يجتازون دورة حكام الدراجات العربية

منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد العربي للدراجات نتيجة امتحانات دورة الحكام لدراجة المضمار التي أُقيمت عبر الإنترنت في الفترة من 19 إلى 22 يونيو الماضي، وبمشاركة 20 حكمًا تمكَّن 17 منهم من اجتياز الدورة بنجاح وأخفق ثلاثة حكام.

وجاءت نتائج الدورة وفقًا للاتحاد العربي، على النحو التالي:

أول الترتيب، المغربي محمد أيوب رادف وتحصل على 100 درجة بتقدير ممتاز، وجاء ثانيًا عبدالرزاق العدواني من تونس وتحصل على 97 درجة بتقدير ممتاز، وثالثًا المغربي قيس بوشعيب وحصل على 94 درجة بتقدير ممتاز، ورابعًا العماني سلطان حمد الرواحي وتحصل على 93 درجة بتقدير ممتاز.

وحل خامسا الجزائرية أسماء بوشوشة، وحصلت على 88 درجة بتقدير جيد جدًّا، وسادسًا الجزائرية هند بن صالح، وتحصلت على 86 درجة بتقدير جيد جدًّا، وسابعًا السعودي محسن الرشيدي، وثامنًا السعودي مشاري بن محمد وتحصل كل منهما على 84 درجة بتقدير جيد جدًّا، وتاسعًا الليبي أحمد الكرامي وتحصل على 74 درجة بتقدير جيد.

وجاء في المركز العاشر العراقي ضياء عزيز عسكر، وتحصل على 71 درجة بتقدير جيد، والحادي عشر القطري محمد أحمد محمود، وتحصل على 67 درجة بتقدير مقبول، والثاني عشر الإماراتية فاطمة علي عبدالله، وتحصلت على 65 درجة بتقدير مقبول، والثالث عشر العماني سعود بن حمد الرواحي وتحصل على 64 درجة بتقدير مقبول، والرابع عشر اليمني فيصل الحميدي وتحصل على 64 درجة بتقدير مقبول.

والخامس عشر التونسي أشرف فطناسي وتحصل على 63 درجة بتقدير مقبول، والسادس عشر الموريتاني الأمان سيد عبيد، وتحصل على 60 درجة بتقدير مقبول، والسابع عشر العراقي ماهر داود وتحصل على 60 درجة بتقدير مقبول.

وأخفق ثلاثة حكام لعدم تمكُّنهم من اجتياز الدورة بنجاح وهم الإماراتي وليد علي الشامس، وتحصل على 56 درجة، والموريتاني أحمد سالم الطيب وتحصل على 52 درجة، والليبي محمد بشير المرابط وتحصل على 39 درجة.