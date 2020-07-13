الأولمبية تدرس مقترحات تعديل النظام الأساسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 13 يوليو 2020, 02:37 مساء
الزروق في اجتماع الأولمبية الليبية (فيسبوك)

حضر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق جانبا من اجتماع اللجنة المُشكلة لدراسة المقترحات المقدمة من الاتحادات الرياضية بشأن تعديلات النظام الأساسي للجنة الأولمبية.

عُقد الاجتماع الخميس الماضي بحضور كافة الاعضاء النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية علي صابر والدكتور سالم موسى عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الليبي للجولف والهمالي فتحي الهمالي مدير مكتب شوؤن اللجنة وعبدالحكيم الخيتوني مدير مكتب الشوؤن القانونية باللجنة الأولمبية، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك».

وتم استعراض ودراسة التعديلات المقترحة في مواد النظام الأساسي وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على ضرورة الاهتمام بكل المقترحات ودراسة تنفيذها بما يضمن تطوير النظام الأساسي وبما يعود بالنفع علي المسيرة الرياضية والأولمبية مشيدا بالدور الذي قامت به اللجنة طيلة الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أصدر رئيس الأولمبية الليبية القرار رقم 32 بشأن تكليف الدكتورة حدهم العابد بمهام المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الليبية وجاء القرار بعد تكليف عبدالباسط العلاقي المدير التنفيذي للأكاديمية بمهام رئيس مجلس الرياضة بطرابلس.

الزروق في اجتماع الأولمبية الليبية (فيسبوك)
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