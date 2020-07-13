أهداف بالجملة في كأس النجوم لكرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 يوليو 2020, 12:51 مساء
فريق الازدهار بالقلعة (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنجاح على ملعبي مدينتي القلعة والرحيبات بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة.

وفي اخر النتائج المسجلة فاز الازدهار على النضال بأربعة أهداف دون مقابل والشبيبة صرمان على صقور الخلايفة بثمانية أهداف مقابل هدفين وشهداء عبدالجليل على شباب طمزين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بينما فاز الانتصار جناون على رابطة الأهلي بالزنتان بهدفين مقابل هدف واحد.

أيضا في باقي النتائج فاز فرسان القلعة على جاره الازدهار بخماسية نظيفة دون مقابل والعبور على  أم الجرسان برباعية مقابل هدفين كما فاز ونزريف الرحيبات على جاره النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين والوحدة الزنتان على وفاق الرجبان بستة أهداف مقابل هدف واحد.

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