تعرف على النتائج النهائية لكأس ليبيا في رماية المسدس

منافسات الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الأحد بمدرسة الرماية بطرابلس بطولة كأس ليبيا للرماية بالمسدس ناشئين وكبار وأساتذة بمشاركة أندية نجوم قرقارش والبلاغ بالرجبان والظهرة ونجوم الحوامد والوحدة الزنتان والضواحي والشروق بالزنتان.

جاءت النتائج النهائية في البطولة على صعيد الفردي ناشئين لتشهد تتويج عبدالسميع إبراهيم من نادي نجوم قرقارش بالترتيب الأول بمجموع 557 نقطة، وهو رقم ليبي جديد، وجاء ثانيا محمد خليفة بن دلة من نادي الضواحي بمجموع 521 نقطة، وثالثا سند مختار زريق 486 نقطة.

وفي الفردي كبار توج بأول الترتيب إبراهيم عامر المديهين من نادي البلاغ بمجموع 571 نقطة، وجاء ثانيا فتحي فرج أبوكارة من نجوم قرقارش بمجموع 551 نقطة، وثالثا وليد علي عقوف من نادي الشروق بمجموع 518 نقطة.

وفي فئة الأساتذة توج بأول الترتيب موسي مسعود الطباس من نجوم الحوامد بمجموع 540 نقطة، وجاء ثانيا عبدالله غيث سالم من الوحدة الزنتان بمجموع 501 نقطة، وثالثا محمد سالم عون من الظهرة بمجموع 466 نقطة، بينما في الفرق ناشئين توج بأول الترتيب نادي نجوم قرقارش برصيد 577 نقطة، وجاء ثانيا ناظي الضواخي برصيد 532 نقطة.

وأخيرا على صعيد نتائج الفرق كبار توج بأول الترتيب نادي البلاغ بمجموع 571 نقطةن وجاء ثانيا نجوم قرقارش بمجموع 551 نقطةن وثالثا الشروق بمجموع 518 نقطةن حيث حظيت البطولة بمتابعة من النائب الأول للجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي ورؤساء اتحادات الهوكي والرياضات الجوية والأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية ورئيس مجلس إدارة نادي نجوم قرقارش ومندوب نادي نجوم الحوامد.