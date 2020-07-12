8 فرق تتأهل إلى ربع نهائي بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

اختتمت أمس السبت، مباريات الدور الثاني من بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين، والتي أقيمت بمدينة راقدالين بملعب السبخة، وشارك فيها 12 فريقًا.

وكانت النتائج المسجلة وترتيب الفرق في المجموعات الثلاث على النحو التالي: المجموعة الأولى الانطلاقة في المركز الأول بـ7 نقاط، و«المحلة» ثانيًا برصيد 4 نقاط، و«الشباب» ثالثًا برصيد 3 نقاط، و«الوفاق» بـ3 نقاط.

أما ترتيب المجموعة الثانية: «التعاون» 9 نقاط، ثم الأولمبي 4 نقاط، و«الصقور» 3 نقاط، و«التحدي» نقطة وحيدة. أما ترتيب المجموعة الثالثة: الظهرة بـ6 نقاط، والوحدة بـ5 نقاط، والمدينة برصيد 4 نقاط، والنجمة نقطة واحدة.

وتنص لائحة البطولة على تأهل الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة مع أفضل اثنين ثالث، وبهذا تأهل أفضلهم المدينة 4 نقاط، الشباب 3 نقاط، تحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وبالنسبة للدور الربع نهائي يتقابل غدا الإثنين المدينة مع التعاون في المباراة الأولى، وفريق الانطلاقة مع الوحدة. أما مباريات يوم الثلاثاء فسيلتقي في الأولى المحلة مع الشباب، وفي الثانية الظهرة مع الأولمبي.

وستكون مباريات الدور النصف النهائي المتأهلين من مباريات يوم الإثنين، يلتقي في المباراة الأولى للدور النصف نهائي، والمتأهلين من مباريات يوم الثلاثاء يلتقي في المباراة الثانية للدور النصف نهائي. على أن تجرى المباراة النهائية من الفرق المتأهلة من الدور النصف نهائي.