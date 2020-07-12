الرباع: الإعلام الرياضي يساهم في إثراء الثقافة وتعميق وعي الشباب

الإعلامي الرياضي عبداللطيف الرباع (فيسبوك)

شارك الإعلامي الرياضي عبداللطيف الرباع ببحث في المؤتمر العلمي السنوي السادس لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية، وجاء محور البحث في الإعلام الرياضي عبر تطبيق «زووم» بعنوان «دور الإعلام الرياضي الليبي في تشكيل اتجاهات الشباب نحو ممارسة النشاط الرياضي».

وفي لقاء له مع «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، قال الرباع: «تأتي أهمية البحث في تناوله موضوعًا مهمًا يتعلق باتجاهات الشباب نحو ممارسة النشاط الرياضي ودراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الإعلام الرياضي في تنمية الاتجاهات الشبابية للرياضة، كما يتناول أسئلة.. كيف يمكن للإعلام الرياضي أن يؤثر على ميول الشباب نحو ممارسة الرياضة؟ ومساهمته في تشكيل اتجاهاتهم الرياضية؟».

وأضاف: «مثل هذه البحوث تؤكد الرقي بمستوى الخطاب الإعلامي الرياضي وتُطوِّر رسالته وتُبرز التأثيرات المحتملة والمتوقعة للإعلام الرياضي على الجمهور من الشباب، وتفتح آفاق تطوير وسائل الإعلام الرياضي، كما يمكن الاستفادة من البحث في تقويم محتوى الإعلام الرياضي في ليبيا من خلال النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها».

وأكمل: «من أهداف البحث التعرف على دور الإعلام الرياضي الليبي في تشكيل اتجاهات الشباب نحو ممارسة النشاط الرياضي، والوصول إلى معرفة مدى تأثر الشباب بما يقدمه الإعلام الرياضي المرئي الليبي في تشكيل اتجاهاته نحو ممارسة الرياضة، لذا استخدمت المنهج الوصفي المسحي لملائمته طبيعة البحث والمتمثل في الشباب الليبي المتابع لوسائل الإعلام الرياضي المرئي الليبي في مدينة طرابلس، باعتبارها العاصمة، وأكبر المدن الليبية وتمثل ثقلًا سكانيًّا كبيرًا».

واستطرد: «الاستطلاع تم عن طريق المقابلات واستمارة الاستبيان، وتوصلنا إلى أن للإعلام الرياضي الليبي تأثيرات إيجابية على سلوك الشباب من زيادة المعلومات وحب الرياضة والاقتناع بها وممارستها، وهذا يؤكد الدور الإيجابي للإعلام الرياضي في تعميق التوعية الرياضية بين الشباب، ومن ضمن الاتجاهات الجديدة التي تعلمها الشباب حب الرياضة والتعلق بها بنسبة 32.9% وهي نسبة عالية لهذا النوع من الاتجاهات الإيجابية، وأيضًا التخلص من السلوكيات الضارة بنسبة 20.2% وهي نسبة تعد مرتفعة لموضوع مهم».

وأوضح: «كان السلوك الرياضي مقبولًا بنسبة 17.4% ثم المواظبة على ممارسة الرياضة بنسبة 16.1% أما التسامح وعدم التعصب فقد جاء في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 8.0% في حين كانت آخر مرتبة للاتجاهات الجديدة تهذيب النفوس بنسبة 5.2%، إذ يمكن القول إن نسب الاتجاهات الجديدة تعتبر جيدة إلى حد كبير، ولقد أكد أكثر من نصف عينة البحث بنسبة 50.5% أن الإعلام الرياضي الليبي يسهم في إثراء الثقافة الرياضية ورأى 34.7% منهم أن الإعلام الرياضي يسهم في ذلك إلى حد ما، واعتبرت نسبة الاعتماد على الإعلام الرياضي في إثراء الثقافة الرياضية نسب جيدة، وأن الإعلام الرياضي الليبي يسهم بشكل كبير في تنمية اتجاهات الشباب نحو الرياضة سواء من حيث الممارسة أو المتابعة ويمكن الاعتماد على الإعلام الرياضي الليبي كمصدر من مصادر الثقافة والمعرفة الرياضية حسب رأي المبحوثين، حيث يرى 87.7% منهم أنه بالإمكان ذلك».

وعن توصيات البحث قال الرباع: «هناك مجموعة من التوصيات التى تسهم في تطوير الإعلام الرياضي ليكون عاملًا مهمًّا في نشر الثقافة والتوعية الرياضية بين الشباب، من بينها ضرورة تركيز الاعلام على العناية والاهتمام بمواضيع الأخلاقيات الرياضية التي من شأنها أن ترفع مؤشرات الروح الرياضية لدى الشباب، وأن يكون الإعلام الرياضي أكثر حيادية وموضوعية في الطرح، لأن الحيادية والموضوعية جاءت في آخر أسباب متابعة الشباب للإعلام الرياضي عند متابعة نشاط رياضي ما، وضرورة مواصلة تناول المواضيع التي تسهم في إثراء الثقافة الرياضية وتعميق وعي الشباب الرياضي وتنمية اتجاهاته نحو الرياضة سواء ممارسة ومتابعة مع إتاحة الفرصة لمزيد الآراء ووجهات النظر التي يمكنها أن تكوّن رأيًّا عامًّا إيجابيًّا حول الرياضة».