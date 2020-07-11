عاشور لـ«بوابة الوسط»: لابد من مواصلة محاربة الفساد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 11 يوليو 2020, 08:04 مساء
أحمد عاشور (أرشيفية : الإنترنت)

دعا المراقب الفني والحكم السابق أحمد عاشور الإعلام الرياضي للاستمرار وعدم التوقف في كشف كل المخالفات التي تحصل في الرياضة الليبية، خاصة كرة القدم.

وقال عاشور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «إنه من النوع الذي يحبذ تسمية الأشياء بمسمياتها ودون مجاملات»، مؤكدا وجود اختراقات وتجاوزات ولن يجامل أحد علي حساب اللعبة.

وأضاف: «أن اتحاد الكرة الحالي والسابق يرتكب أخطاء في مجال التحكيم، كما يجب توضيح المسميات، فهناك من ينتحل صفات ليست له من المحاضرين والحكام، ولابد من القول إن المحاضر المحلي غير المحاضر الدولي».

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