تعرف على نتائج بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 11 يوليو 2020, 06:55 مساء
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

شهد ملعب السبخة بمدينة راقدالين، أمس الجمعة، آخر مباريات الدور الثاني من بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين.

جمعت المباراة الأولى فريقي «الوحدة» و«الظهرة» وانتهت بفوز فريق «الوحدة» بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف «الوحدة» حكيم الموسي ونضال زقروبة في مناسبتين ووليد براميطة وعلي الحاجي، أما هدفا «الظهرة» فجاءا عن طريق مسعود بالعيون ووليد التاورغي.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق «المدينة» من الفوز على فريق «النجمة بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين وسجل أهداف «المدينة» عمران الكلابي وحمزة الكلابي في مناسبتين وناصر براميطة هدف، اما أهداف فريق «النجمة» فجاءت عن طريق مراد عياد وعبد العاطى الكلابي.

وبهذه النتائج أصبح ترتيب الفرق في المجموعة الأولى: «الانطلاقة» في المركز الأول برصيد 4نقاط من فوز وتعادل، و«المحلة» ثانيًا برصيد 4نقاط من فوز وتعادل، و«الشباب» ثالثًا برصيد 3 نقاط، و«الوفاق» دون نقاط.

أما ترتيب المجموعة الثانية: «التعاون» 6نقاط من انتصارين، ثم «الصقور» 3نقاط، «التحدي» نقطة وحيدة، و«الأولمبي» بنقطة وحيدة.

أما ترتيب المجموعة الثالثة: المدينة برصيد 4نقاط من فوز وتعادل، والوحده 4نقاط، والظهره 3 نقاط، والنجمة دون نقاط.

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
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