مهني لـ«بوابة الوسط»: القنطري يتعهد بدعم «الهوكي»

رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري (فيسبوك)

التقى، الخميس، رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بمكتبه في طرابلس رئيس اتحاد الهوكي صلاح مهني، وأمينه العام هيثم سليم، وعضو الاتحاد العام علي سليم، الذين ناقشوا جملة من الموضوعات التي تهم لعبة الهوكي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال رئيس الاتحاد صلاح مهني: «إن الاجتماع كان مثمرًا وإن الدكتور القنطري أثنى على الجهود المبذولة من أسرة الهوكي بعد إطلاعه على الكتاب الخاص بأنشطة الاتحاد للموسم الماضي، الذي احتوى على الأنشطة الداخلية والخارجية للاتحاد ورحلة المنتخب للجزائر واجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد».

وأضاف مهني: «إن الدكتور القنطري تعهد بمنح الإذن للشركة المنفذة لملعب الهوكي بالمدينة الرياضية بطرابلس بشأن تعشيبه واستكمال بقية مرافقه ومدرجاته، بالإضافة إلى دعم المنتخبات الوطنية وتكوين الكوادر الفنية للعبة».

يشار إلى أن الهوكي الليبي ينتظره أكثر من استحقاق خارجي عربيًّا وأفريقيًّا.

رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري خلال اجتماعه (فيسبوك)