ملفات متعددة في اجتماع الاتحاد العربي للدراجات

جانب من اجتماع سابق للاتحاد العربي للدراجات (أرشيفية : الإنترنت)

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات اليوم السبت اجتماعاً عبر الإنترنت برئاسة رئيس الاتحاد العربي للدراجات فيصل القاسمي وعلى طاولة الاجتماع العديد من الملفات من بينها تحديد مصير بطولات الاتحاد العربي والمسابقات المعتمدة لهذا العام 2020.

ويشهد الاجتماع مناقشة القرار النهائي حول إقامة البطولات العربية من عدمه في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الرياضة بصورة عامة ورياضة الدراجات بصورة خاصة والظروف المحيطة والعقبات التي تؤثر سلباً في متطلبات استضافة تلك البطولات، بحسب ما ذكرته صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك».

كما سيتم مناقشة توصيات ملتقى الأمناء العامين واعتماد الميثاق الموقع بين جميع الأمناء والذي يحث على تطوير ودعم كوادر الدراجة العربية ومطالبة الدول العربية بمواصلة دعم هذه الرياضة بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل الحوسني.

وتهدف الأخيرة لإجراء نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة اعتماداً على منهجية علمية في تنظيم الدورات التأهيلية ومتابعة المسارات التطويرية للكوادر العربية في كافة مجالات اللعبة من خلال إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض وايضا مقترح تكوين فريق متطوعي الاتحاد العربي للدراجات في الدول العربية.