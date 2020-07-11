فوز الازدهار والنجوم وونزريف في كأس النجوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 يوليو 2020, 04:12 مساء
فريق الازدهار بالقلعة (أرشيفية : الإنترنت)


جرت ثلاث مباريات في بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة انتهت بفوز نادي الازدهار بالقلعة على ضيفه العبور بأم الجرسان بثلاثة أهداف دون رد.

وعلى ملعب الرحيبات جرت أمس الجمعة مباراتان انتهتا بفوز صاحبي الأرض نجوم الرحيبات على الرفاق بالرجبان بسبعة أهداف لهدفين وونزريف الرحيبات على الوحدة بالزنتان بأربعة أهداف لثلاثة.

ويتجدد الموعد اليوم السبت بملعب القلعة مع مباراتين، الأولى تجمع الازدهار بالقلعة مع النضال ظاهر الجبل وتعقبها مباراة صقور الخلافة مع الشبيبة صرمان.

يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقًا موزعة على 4 مجموعات، وتتبارى كل مجموعة من نصف دوري ويتأهل أول وثاني الترتيب لدور الثمانية.

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