«الوسط» تسلط الضوء على عودة المحترفين الليبيين في الملاعب العالمية

محترفو ليبيا في دوريات العالم. (الإنترنت)

استعاد عدد من نجوم كرة القدم الليبية المحترفين نشاطهم الاحترافي بعد فترة ركود وتوقف اضطراري بسبب جائحة «كورونا»، وهم اللاعبون الذين نعول على استمرار جاهزيتهم ونجاح مسيرتهم الاحترافية، بما ينعكس على مردود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في قادم المواعيد، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قدرات وخبرات وجاهزية نجومنا المحترفين الذين عادوا إلى الواجهة الدولية بعد توقف، والتحقوا بفرقهم وباشروا واستأنفوا تدريباتهم ونشاطهم وحتى خوض مبارياتهم مع فرقهم، وفي ظل استمرار توقف نشاط لاعبينا المحليين مع استمرار توقف الدوري المحلي وحالة الركود فإن الأمل كل الأمل معقود على استمرار ونجاح مسيرة هؤلاء اللاعبين.

بن علي يقود كروتوني لانتصار كبير

قاد المحترف الدولي أحمد بن علي، فريقه كروتوني، إلى فوز كبير وكاسح وغال، بثلاثية نظيفة على ضيفه فريق بينفينتو، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

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وشارك بن علي، ضمن التشكيلة الرئيسية للمدرب جيوفاني ستروبا، المدير الفني لكروتوني، الذي دفع به من بداية اللقاء ليقدم قائد «فرسان المتوسط» مع زملائه في الفريق مباراة قوية ورائعة نجحوا خلالها في هز شباك فريق بينفينتو متصدر جدول السيريا بي، والذي ضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدوري الإيطالي الممتاز في الموسم المقبل.

ودخل فريق كروتوني المباراة بهدف الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل إلى الدوري الممتاز، وقد تحقق له ما أراد بفضل الثلاثية «هاتريك» التي أحرزها اللاعب سيمون نوانكو، في الدقائق 14 و18 و71، من عمر المباراة.

التاجوري مع نيوريورك سيتي الأميركي

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك سيتي تدريباته، الأسبوع الماضي، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري الأميركي للمحترفين. وشارك المحترف الدولي الليبي إسماعيل التاجوري في تدريبات الفريق، حيث يسعى اللاعب للوصول بلياقته الفنية والبدنية إلى أعلى مستوى من أجل الحفاظ على مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية. وكانت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق عن استئناف الموسم ابتداءً من 8 يوليو الجاري، بإقامة البطولة بنظام الدورة المجمعة في أورلاندو، حيث سيتم منح فرصة التأهل لبطولة دوري أبطال أميركا الشمالية.

وتوقفت بطولة الدوري الأميركي للمحترفين في الثاني عشر من مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد»، ومن المفترض أن تقام المباريات حتى 11 أغسطس المقبل بدون حضور جماهيري في منتجع «والت ديزني العالمي» في فلوريدا، حيث تتنافس الأندية الأميركية الـ26 بنظام المجموعات، ثم جولات خروج المغلوب لتحديد الفريق الفائز باللقب والمتأهل للمسابقة القارية.

منير مع لوس أنجلوس الأميركي

يواصل فريق لوس أنجلوس «إف سي»، الذي يضم بين صفوفه اللاعب الليبي محمد المنير، تحضيراته استعدادًا لعودة الدوري الأميركي. وشارك المنير، في تدريبات فريقه الجماعية وسط إجراءات احترازية ووقائية، وضعها مسؤولو الدوري الأميركي كشرط لاستئناف التدريبات، ومن ثم عودة النشاط الكروي.

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إصابة المصراتي بالملاعب البرتغالية

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريو آفي في فخ الهزيمة أمام نظيره جل فيستني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم. وشهدت المباراة مشاركة لاعبنا الدولي المعتصم المصراتي المحترف بصفوف ريو آفي بشكل أساسي مع الفريق، إلا أن اللاعب تم استبداله، عقب إصابته خلال المباراة إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي جل فيسنتي، إلا أن المصراتي خرج لتلقي العلاج ونزل ليستكمل المباراة، لكنه سقط مجددًا لعدم قدرته على التحامل على نفسه، واستكمال المباراة، ما يؤكد صعوبة الإصابة التي تعرض لها اللاعب. ومن المقرر أن يخضع المصراتي للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة ومدة التعافي منها.

الهوني نجم الترجي التونسي

ويعيش نجم الترجي التونسي حمد الهوني أزهى فتراته مع فريق الترجي التونسي الذي أصبح نجمه الأول خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعد تألقه مع الفريق في الملاعب الأفريقية والعالمية. ويواصل الهوني تحضيراته وأكد جاهزيته مع زملائه بالفريق للاستحقاقات المحلية والدولية القادمة في ثاني موسم تواليا مع هذا الفريق الكبير.

جاهزية صولة مع الرفاع البحريني

أكد الدولي الليبي محمد صولة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع البحريني، في تصريحات صحفية على أنه في حالة فنية جيدة خلال الوقت الحالي خصوصا مع انتهاء الحظر في البحرين والعودة للتدريبات.

وفيما يتعلق بفرص تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها إلى العام 2021، قال اللاعب: «إن شاء الله يتمكن المنتخب الوطني من الترشح ونفرح الشعب الليبي الذي يعقد آمالا كبيرة علينا»، مشددًا على استمرار المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي على رأس القيادة الفنية لفرسان المتوسط.

واختتم صولة تصريحاته بالكشف عن طموحه بالاحتراف في دوريات أكثر قوة، معربًا عن أمله في تحقيق ما يرغب وأن يكون عند حسن ظن الجماهير به. يشار إلى أن صولة يقدم أداء متميزا مع الرفاع البحريني خصوصا أن المحترف الليبي يسعى باستمرار إلى تطوير مستواه إلى جانب تحقيق الألقاب وحجز مكان أساسي في صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في جميع الاستحقاقات.

السنوسي الهادي في ملاعب الكويت

استأنف النجم الليبي السنوسي الهادي المحترف بفريق العربي الكويتي تدريباته مع الفريق، ويواصل تجربته الاحترافية الناجحة بالملاعب الكويتية. وكان السنوسي الهادي قد بدأ مسيرته الاحترافية قبل عامين بملاعب السعودية بفريق الجبلين السعودي لينتقل الموسم الماضى إلى ملاعب الكويت.

جاهزية إيتو وداقو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، تدريباته ضمن برنامج المعسكر المغلق الذي دخله الفريق في مدينة حمام بورقيبة، في إطار الاستعداد لعودة الدوري التونسي للمحترفين والمقرر انطلاقه في 2 أغسطس المقبل.

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يأتي ذلك على الرغم من خوض فريق جوهرة الساحل مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع فريق مستقبل سليمان، في إطار الاستعداد لمنافسات بطولة الدوري التونسي. وشهدت تدريبات النجم الساحلي، بقيادة مدربه نوفل شبيل، مشاركة الثنائي الليبي مهند عيسى «إيتو» وعبدالله داقو، اللذين شاركا أيضا في المبارة الودية وقدما أداء جيدا.

غياب سلتو عن الاتحاد السكندري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الأسبوع الماضي، للمسحة الطبية الثالثة من أجل الاكتشاف المبكر لفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، ونشر الحساب الرسمي لزعيم الثغر صور إجراء المسحة في فرع النادي بسموحة. ولم تشهد الإجراءات وجود لاعبنا الدولي أنيس السلتو، المحترف في صفوف النادي السكندري، نظرا لوجود مهاجم الفريق حاليا في ليبيا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للاتحاد، من أجل الاطمئنان على أفراد عائلته والبقاء لمدة أسبوع أو عشرة أيام.

طقطق يلتحق بالمصري البورسعيدي

واستأنف نجم الكرة الليبية المحترف في صفوف النادي المصري البورسعيدي مفتح طقطق تدريباته مع فريقه بقيادة المدرب طارق العشري، الذي أشاد بقدرات ورغبة والتزام وحرص النجم الليبي على تطوير مستواه وتقديم الإضافة لفريقه، الذي يحتل حاليا المرتبة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

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جاهزية حارس مرمى الفرسان

طالب حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أحمد عزاقة، الاتحاد الليبي للكرة بتسهيل احتراف حراس المرمى، ويعد «عزاقة»، من أبرز حراس المرمى في ليبيا، ولعب الحارس المخضرم في عدد من الأندية الليبية أبرزها الهلال والمدينة. كما مثل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم في كثير من المناسبات.

وقال «عزاقة» في تصريحات صحفية: «المشكلة أن الحارس الليبي لا يعتبر محليا في الدوريات العربية، وهذا الأمر يصعب الاحتراف خصوصا في دول شمال أفريقيا ومصر».

وأكد الحارس الدولي الليبي أنه تلقى عدة عروض للعب عربيا خصوصا في السعودية، ولكنه قال: «حاليا الأمر صعب جدا خصوصا في ظل إيقاف الرحلات الجوية»، مشيرًا إلى أنه يواصل تدريباته بشكل يومي في نادي القرضابية بمدينة سبها، للمحافظة على لياقته البدنية وجاهزيته.