فيروس «كورونا» يضرب الحكم الليبي محمد الهوني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 09 يوليو 2020, 08:28 مساء
فيروس «كورونا» يضرب الحكم الليبي محمد الهوني. (إنترنت)

أصيب حكم كرة القدم الليبي الشاب محمد الهوني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن قام بعمل المسحة الطبية الخاصة بالفيروس، بعدما أعلن ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأتي إصابة الحكم الشاب بكوفيد 19، بعد أيام قليلة من إصابة نظيره، عبدالباري مصباح الصيد القرقعي، الحكم بلجنة التحكيم الفرعية، بالاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت بمنطقة خليج السدرة.

وأعلنت إدارة ومنتسبو منتدى حكام كرة القدم طرابلس، عن تضامنها مع الحكم محمد الهوني، التابع إلى لجنة التحكيم الفرعية بنغازي، والاتحاد الفرعي بنغازي لكرة القدم.

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