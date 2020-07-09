الازدهار والعبور يفتتحان بطولة كأس النجوم للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 09 يوليو 2020, 04:09 مساء
منافسات سابقة في كرة القدم المصغرة. (إنترنت)

تنطلق اليوم في السادسة والنصف مساء على ملعب نادي القلعة، بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة، ومباراة الافتتاح ستجمع الازدهار «القلعة» مع العبور «أم الجرسان».

وغدًا الجمعة ستقام مباراة واحدة أيضا تجمع الازدهار 2 مع فرسان القلعة، والأحد ستقام مباراتان الازدهار 2 مع الفرسان، والعبور مع الاعتصام، والثلاثاء القادم ستقام مباراتان أيضا الفرسان مع العبور والازدهار مع الاعتصام.

يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقًا وزعت على أربع مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق الازدهار «القلعة» والعبور «أم الجرسان» وفرسان «القلعة» والاعتصام «الرياينة».

وتشكلت المجموعة الثانية من فرق الازدهار القلعة 2 والنضال «ضاهر الجبل» وصقور «الخلايفة» والشبيبة «صرمان»، والمجموعة الثالثة تكونت من نجوم «الرحيبات» والرفاق «الرجبان» والوحدة «الزنتان» وونزريف «الرحيبات». والمجموعة الرابعة ضمت فرق شهداء عبدالجليل وشباب «طمزين» ورابطة الأهلي بالزنتان والانتصار «جناون».

وتتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

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