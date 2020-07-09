بالإجماع.. طليش رئيسا لنادي المدينة الرياضي

طليش رئيسا لنادي المدينة الرياضي. (إنترنت)

انتخبت أمس جماهير نادي المدينة الرياضي بطرابلس بالأغلبية 362 صوتًا، إدارة جديدة للنادي ولمدة أربع سنوات قادمة، برئاسة أسامة طليش.

وجاءت الانتخابات وسط حضور كبير من أنصار نادي المدينة بطرابلس، الذين حرصوا على الحضور لمتابعة العملية الانتخابية ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية اختيار مجلس الإدارة الجديد.

واختارت الجمعية العمومية الأسماء التالية لقيادة نادي المدينة في المرحلة المقبلة:

أسامة طليش.. رئيسًا

عبدالكريم إبراهيم.. نائبا للرئيس

عمر الفرجاني.. أمينا للصندوق

نضال سالم عمر.. عضوا قانونيا

حسن الصيد.. عضوا

محمد نجيب الجمل.. عضوا

عادل القريو.. عضوا