اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري

اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري. (إنترنت)

كرم اتحاد القوة البدنية، صباح اليوم، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري؛ وذلك نظرًا لدعم ووقوف الهيئة مع اللعبة وتذليل الصعوبات التي واجهت القائمين عليها، خاصة على صعيد المشاركات الخارجية.

جاء التكريم خلال استقبال الدكتور بشير القنطري، ظهر اليوم الأربعاء، نائب رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية أكرم البوعيشي، وأعضاء المكتب التنفيذي بمقر الهيئة بطرابلس.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، أن النجاحات التي حققها اتحاد القوة البدنية، جاءت من الخطط الاستراتيجية التي وضعها القائمون على هذا الاتحاد، التي نهضت به ليتربع على منصات التتويج عربيًّا وأفريقيًّا.

كما أن الاتحاد قام بتوسيع قاعدة النشاطات الرياضية، وأولى اهتمامه بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الهيئة ستكون لها نظرة أخرى للصالات الرياضية للألعاب الفردية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل الداعم المستمر للقوة البدنية ولكل اتحاد له نشاط وخطة عمل واضحة.

ويعد اتحاد القوة البدنية، من أنشط الاتحادات الرياضية، فقد حقق أبطال اللعبة نتائج متميزة، لعل آخرها بطولة أفريقيا للقوة البدنية، التي أُسدل الستار عن منافساتها فى أكتوبر الماضي، بحصد 13 ميدالية، بواقع 10 قلائد ذهبية و3 قلائد فضية.

اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري. (إنترنت)

اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري. (إنترنت)