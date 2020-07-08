اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 08 يوليو 2020, 11:13 مساء
اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري. (إنترنت)

كرم اتحاد القوة البدنية، صباح اليوم، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري؛ وذلك نظرًا لدعم ووقوف الهيئة مع اللعبة وتذليل الصعوبات التي واجهت القائمين عليها، خاصة على صعيد المشاركات الخارجية.

جاء التكريم خلال استقبال الدكتور بشير القنطري، ظهر اليوم الأربعاء، نائب رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية أكرم البوعيشي، وأعضاء المكتب التنفيذي بمقر الهيئة بطرابلس.

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، أن النجاحات التي حققها اتحاد القوة البدنية، جاءت من الخطط الاستراتيجية التي وضعها القائمون على هذا الاتحاد، التي نهضت به ليتربع على منصات التتويج عربيًّا وأفريقيًّا.

كما أن الاتحاد قام بتوسيع قاعدة النشاطات الرياضية، وأولى اهتمامه بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الهيئة ستكون لها نظرة أخرى للصالات الرياضية للألعاب الفردية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل الداعم المستمر للقوة البدنية ولكل اتحاد له نشاط وخطة عمل واضحة.

ويعد اتحاد القوة البدنية، من أنشط الاتحادات الرياضية، فقد حقق أبطال اللعبة نتائج متميزة، لعل آخرها بطولة أفريقيا للقوة البدنية، التي أُسدل الستار عن منافساتها فى أكتوبر الماضي، بحصد 13 ميدالية، بواقع 10 قلائد ذهبية و3 قلائد فضية.

اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري. (إنترنت)
اتحاد القوة البدنية يكرم القنطري. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بـ100 دولار للبرميل تتجاوز ليبيا التحديات المالية الصعبة الناجمة عن تدهور سعر ...
ليبيا
65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا
ليبيا
وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
«المركزي» طرابلس: لم ترد أي إيرادات من قطاع الاتصالات خلال الستة أشهر الماضية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن النفيسة