بالصور.. بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 08 يوليو 2020, 10:32 مساء
بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي» تجاه محمد الشرع. (إنترنت)

تتواصل مبادرات الوفاء الرائعة من اللجنة التسييرية ومحبي نادي «السويحلي» الأوفياء، من أبناء النادي الذين أعطوا الكثير لفروسية «السويحلي. »

وقامت أسرة «السويحلي»، أمس الثلاثاء، بزيارة الأستاذ محمد الشرع في منزله؛ للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لعارض صحي، وخلال الزيارة تبادل الحاضرون حديث الذكريات في لمسة وفاء جسدت تواصل الأجيال عبر مسيرة «السويحلي» الطويلة.

وأُعجب الشرع وأسرته بهذه الزيارة، وتمنوا لمسيِّري النادي وجمهوره كل التوفيق والتقدم والازدهار. 

يذكر أن محمد الشرع من مواليد 1938 وهو أحد مسؤولي إدارة النادي في فترة نهاية الستينات خلال فترة رئاسة عبدالله الأشهب، واشتغل أيضًا موظفًا بوزارة التعليم لأكثر من 20عامًا.

يشار إلى أن أسرة نادي «السويحلي» قامت فى الفترة الأخيرة بعدة زيارات لعدد من المسؤولين والرياضيين والإداريين السابقين بالنادي، ومن بينها زيارة نجم فريقها لكرة القدم في سبعينات القرن الماضي اللاعب محمد التيكالي.

بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي» تجاه محمد الشرع. (إنترنت)
بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي» تجاه محمد الشرع. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بـ100 دولار للبرميل تتجاوز ليبيا التحديات المالية الصعبة الناجمة عن تدهور سعر ...
ليبيا
65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا
ليبيا
وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
«المركزي» طرابلس: لم ترد أي إيرادات من قطاع الاتصالات خلال الستة أشهر الماضية
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن النفيسة