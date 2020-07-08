بالصور.. بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي»

بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي» تجاه محمد الشرع. (إنترنت)

تتواصل مبادرات الوفاء الرائعة من اللجنة التسييرية ومحبي نادي «السويحلي» الأوفياء، من أبناء النادي الذين أعطوا الكثير لفروسية «السويحلي. »

وقامت أسرة «السويحلي»، أمس الثلاثاء، بزيارة الأستاذ محمد الشرع في منزله؛ للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لعارض صحي، وخلال الزيارة تبادل الحاضرون حديث الذكريات في لمسة وفاء جسدت تواصل الأجيال عبر مسيرة «السويحلي» الطويلة.

وأُعجب الشرع وأسرته بهذه الزيارة، وتمنوا لمسيِّري النادي وجمهوره كل التوفيق والتقدم والازدهار.

يذكر أن محمد الشرع من مواليد 1938 وهو أحد مسؤولي إدارة النادي في فترة نهاية الستينات خلال فترة رئاسة عبدالله الأشهب، واشتغل أيضًا موظفًا بوزارة التعليم لأكثر من 20عامًا.

يشار إلى أن أسرة نادي «السويحلي» قامت فى الفترة الأخيرة بعدة زيارات لعدد من المسؤولين والرياضيين والإداريين السابقين بالنادي، ومن بينها زيارة نجم فريقها لكرة القدم في سبعينات القرن الماضي اللاعب محمد التيكالي.

بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي» تجاه محمد الشرع. (إنترنت)

بادرة وفاء جديدة لنادي «السويحلي» تجاه محمد الشرع. (إنترنت)