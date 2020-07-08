أهداف غزيرة لقدامى الرياضيين في بطولة الأوفياء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 08 يوليو 2020, 04:13 مساء
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

تتواصل بنجاح بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين المقامة حاليا بملعب السبخة بمدينة رقدالين بمشاركة 12 فريقا.

وكانت نتائج الجولة الثانية للمجموعة الثانية، والتي أقيمت أمس الثلاثاء شهدت التعادل الإيجابي في المباراة الأولى، والتي جمعت التحدي والأولمبي بهدفين مقابل هدفين.

سجل للتحدي فتحي أونيس وإسماعيل التاورغي، أما الأولمبي فجاءت أهدافه عن طريق سعيد بلاعو هدفين.

وفي المباراة الثانية تفوق الصقور على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين، جاءت أهداف التعاون عن طريق اللاعب سالم أبوالقاسم في ثلاث مناسبات، ومنعم الأسود سجل الهدف الرابع.

أما أهداف الصقور فجاءت عن طريق مصطفى العويني وعبدالفتاح موسى.

ويشهد اليوم الأربعاء آخر مباريات الدور الثاني، وستجمع المباراة الأولى الوحدة مع الظهرة، والمباراة الثانية تقام بعد الأولى وتجمع المدينة مع النجمة.

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
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