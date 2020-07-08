لجنة العمل التطوعي تطلق حملة تنظيف شواطئ البحر

جانب من حملة تنظيف شواطئ سابقة (صفحة المعهد العالي لتقنيات علوم البحار صبراتة)

أطلقت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي إحدى إدارات هيئة الشباب والرياضة حملة تنظيف لشواطئ البحر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة تحت شعار «اترك المكان أحسن مما كان».

وفي تصريح لرئيس لجنة العمل التطوعي الدكتور علي السميعي إلى «بوابة الوسط» قال «الحمد لله نستهدف تنظيف شواطئ البحر من أجل بيئة خالية من التلوث، وتشمل مصايف زوارة وصبراتة والسندباد بطرابلس والخمس وصرمان وتاجوراء والقره بوللي».

وأضاف الدكتور السميعي «أن حملة تطوعية مماثلة ستقوم بها اللجنة في الخامس عشر من يوليو الجاري لتنظيف بحيرة قبرعون أقصى الجنوب الليبي تحت شعار قبرعون هبة من الله فلنحافظ عليها».

يذكر أن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي أحد مكونات هيئة الشباب والرياضة الليبية وإدارة من إداراتها.