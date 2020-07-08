العجيل رئيسا لرابطة مشجعي نادي السويحلي

صدر عن رئيس اللجنة التسييرية لنادي السويحلي علي حسن صوان قرار بشأن تشكيل رابطة مشجعي نادي السويحلي برئاسة محمد إبراهيم العجيل وعضوية علي مصباح أبوشعالة وعمر علي شكاب.

وأسندت للرابطة مهمة تنظيم مشجعى النادي عند متابعة فرق النادي المختلفة في كافة المسابقات، وتعزيز الروح الرياضية وآداب المنافسة داخل الملاعب الرياضية والمحافظة على النظام العام، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي السويحلي عبر «فيسبوك».

من بين مهام الرابطة إسناد مهمة تحفيز مشجعي النادي على العمل التطوعي والمشاركة في برامجه المختلفة داخل النادي وخارجه، وأيضا مد جسور التعاون والتواصل مع روابط مشجعي الأندية الأخرى وتوطيد العلاقات معها بما يساهم في الرقي بالرياضة وتطورها، ومؤازرة المنتخبات الليبية في كافة الألعاب الرياضية.