في حوار لـ«الوسط».. رئيس أكاديمية القدس للتايكوندو يكشف تفاصيل البطولة الدولية

رئيس أكاديمية القدس الدولية للتايكوندو محمد صلاح أبو رميلة. (إنترنت)

التقت «بوابة الوسط» على هامش الاستعداد لبطولة القدس الأولى للتايكوندو، رئيس أكاديمية القدس الدولية للتايكوندو ومدير عام الاتحاد العالمي للتايكوندو chngmookwan في فلسطين الكابتن محمد صلاح أبورميله، والتي ستقام عبر زوم أونلاين، وبمشاركة عدد من الدول العربية.

ويعد الكابتن محمد صلاح أبورميله رئيس اتحاد التايكوندو الدولي في فلسطين مدرب دولي وماستر دولي مصنف من الاتحاد العالمي التايكوندو وحاصل على شهادة البكالوريوس في فحص العيون Optomitrist، وحاصل على شهادة الدبلوم العالي في الإدارة الرياضية من جامعة بيرزيت في فلسطين، ومن جامعة سايس السويسرية، والذراع الأكاديمي للفيفا وبطل فلسطين والقدس في العديد من البطولات المحلية، ولاعب منتخب فلسطين من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٣، ومؤسس لجنة القدس للتايكوندو عام ٢٠٠٣ في فلسطين، والتي كانت تضم جميع أندية القدس مؤسس أسلوب التايكوندو الدوليItf في فلسطين عام ٢٠٠٥.

◄ حدثنا عن الرياضة في فلسطين، وكم عدد الرياضيين في لعبة التايكوندو؟

الحمد لله نحاول جاهدين تكوين قاعد رياضية وقد نجحنا في ذلك ولدينا العديد من الرياضات والرياضيين، ومقر الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو هو في مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية في مدينة رام الله.

أما بالنسبة لأكاديمية القدس الدولية للتايكوندو مقرها في مدينة القدس، وبالنسبة في إقامة الأنشطة والبطولات في مدينة القدس، يوجد صعوبة بإقامتها ومعظم النشاطات يتم إيقافها بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن نحاول بشتي الطرق تفعيل الأنشطة الرياضية في مختلف المناطق الفلسطينية وبالنسبة لعدد اللاعبين في فلسطين حاليا يوجد حوالي ٣٠٠٠ لاعب ولاعبه في القدس والضفة وغزة.

◄ في سيرتك الذاتية قلت إنك رياضي سابق ودربت المنتخب الفلسطيني

نعم.. دربت المنتخب الفلسطيني في العديد من المرات ومتحصل على الحزام الأسود ٦ دان دولي من كوريا ومدرب دولي وماستر دولي مصنف من الاتحاد العالمي للتايكوندو ولاعب منتخب فلسطين من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٣.

كما إنني مدرب المنتخب الفلسطيني في العديد من البطولات الدولية والعالمية أهمها بطولة العالم في تايوان ٢٠٠٤ وبطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠٤، وبطولة العالم في ألمانيا عام ٢٠٠٥ ودورة الألعاب الآسيويه عام ٢٠١٢ وبطولة العالم في إيطاليا عام ٢٠١٥ وبطولة العالم في إيرلندا عام ٢٠١٧ وبطولة العالم في ألمانيا عام ٢٠١٩.

◄ هل هناك إنجازات للتايكوندو الفلسطينية؟

بالنسبة للإنجازات هناك العديد من الميداليات الدولية في العديد من البطولات، وتنظم فلسطين كل عام بطولة فلسطين الدولية للتايكوندوG1، والتي يشارك فيها العديد من الدول.

◄ كم عدد الدول التي ستشارك في لبطولة القدس الدولية الأولى للتايكوندو عن بعد؟

بالنسبة لبطولة القدس الدولية الأولى للتايكوندو عن بعد، تم تثبيت حتى الآن الدول التي ستشارك بالبطولة هي ليبيا والمغرب وتونس والإمارات ومصر والأردن والسعودية والسودان وفرنسا، بالإضافة إلى فلسطين والعدد قابل للإزدياد وهذه أول بطولة دولية تقيمها أكاديمية القدس، بالإضافة، إلى أن الأكاديمية تقيم كل عام أربع بطولات ضخمى محلية في فلسطين وهي بطولة مدارس القدس للتايكوندو وبطولة الحلم الأولمبي للتايكوندو وبطولة الوفاء للقدس للتايكوندو وبطولة Itf Palestine للتايكوندو.

◄ في أي صنف ستقام البطولة وطريقة التحكيم فيها؟

البطولة تستهدف فئة الناشئين مواليد ٢٠٠٣و٢٠٠٤و٢٠٠٥، والمنافسة هي تصوير اللاعب وهو يؤدي البومسي وإرساله إلى إدارة البطولة عبر الواتس أب، وتقوم إدارة البطولة بإرساله إلى لجنة التحكيم الدولية، وتم تقسيم اللاعبين الأحزمه السوداء تقديم بومسي ٦ و٧ ولاعبين الأحزمة الملونة تقديم بومسي ٤و٥، وطبعا لاعبين ولاعبات.

وعن التحكيم فسيكون برئاسة رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي أحمد الهلالي من المغرب، وحكام دوليين من المغرب وتونس والإمارات وفرنسا.

◄ هل هناك أي إضافات أخرى؟

نأمل النجاح لهذه البطولة، وأن تكون المشاركة أكبر وأن نشاهد بطولات عربية كبرى، وأن نرى أبطال العرب وهم يتوجون بالذهب ولدينا الخامات الجيدة، ولكن تريد العمل على إصقلها وفق معايير علمية واشكركم على اتاحة هذه الفرصة لنا.