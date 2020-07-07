اتحاد البوكسينغ يجهز لبطولة ليبيا لـ«المواي تاي» عبر الإنترنت

جانب من منافسات الملاكمة فرع المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ الاتحاد الليبي للبوكسينغ التجهيز لبطولة ليبيا لـ«المواي تاي» (ملاكمة قتال الظل) المؤهلة لبطولة العالم لـ«المواي تاي» أكتوبر المقبل.

وفي تصريح لأمين عام البوكسينغ الليبي حسين الفروج خَص به «بوابة الوسط» قال: «البطولة ستكون لجميع الفئات العمرية ذكور وإناث، وهي فئة الزهور من 5 إلى 7 سنوات، وفئة البراعم من 8 إلى 10 سنوات، وفئة الناشئين من 11 إلى 14 عاما، وفئة الشباب من 15 إلى 17 عاما، وفئة الكبار من 18 إلى 40 عاما، وفئة الماستر فوق الـ40 عامًا.

وأضاف الفروج أن باب التسجيل للبطولة سيفتح بداية من 15 يوليو الجاري، ويتواصل لعشرة أيام، وتستقبل الفيديوهات على رقم الواتس آب 094000235.

وعن شروط المشاركة أوضح الفروج ضرورة إرسال شهادة ميلاد أو صورة من جواز السفر، وأن يلتزم المشارك بالزي الرسمي لملاكمة قتال الظل «المواي تاي» واستخدام التقنيات المسموح بها في إظهار واستعمال الثمانية أسلحة القتالية لـ«المواي تاي» بالكامل وتنويع اللكمات والحركات المختلفة.

وبخصوص طريقة تسجيل الفيديو، قال الفروج: «يفضل التصوير الجيد، أي رؤية اللكمات بشكل أفضل وأجمل وبالمسافة المحددة بالصورة، على أن يمنح المشارك مساحة لحرية الحركة ووضعية الهاتف أفقيا».