اتحاد البوكسينغ يجهز لبطولة ليبيا لـ«المواي تاي» عبر الإنترنت

بدأ الاتحاد الليبي للبوكسينغ التجهيز لبطولة ليبيا لـ«المواي تاي» (ملاكمة قتال الظل) المؤهلة لبطولة العالم لـ«المواي تاي» أكتوبر المقبل.
وفي تصريح لأمين عام البوكسينغ الليبي حسين الفروج خَص به «بوابة الوسط» قال: «البطولة ستكون لجميع الفئات العمرية ذكور وإناث، وهي فئة الزهور من 5 إلى 7 سنوات، وفئة البراعم من 8 إلى 10 سنوات، وفئة الناشئين من 11 إلى 14 عاما، وفئة الشباب من 15 إلى 17 عاما، وفئة الكبار من 18 إلى 40 عاما، وفئة الماستر فوق الـ40 عامًا.
وأضاف الفروج أن باب التسجيل للبطولة سيفتح بداية من 15 يوليو الجاري، ويتواصل لعشرة أيام، وتستقبل الفيديوهات على رقم الواتس آب 094000235.
وعن شروط المشاركة أوضح الفروج ضرورة إرسال شهادة ميلاد أو صورة من جواز السفر، وأن يلتزم المشارك بالزي الرسمي لملاكمة قتال الظل «المواي تاي» واستخدام التقنيات المسموح بها في إظهار واستعمال الثمانية أسلحة القتالية لـ«المواي تاي» بالكامل وتنويع اللكمات والحركات المختلفة.
وبخصوص طريقة تسجيل الفيديو، قال الفروج: «يفضل التصوير الجيد، أي رؤية اللكمات بشكل أفضل وأجمل وبالمسافة المحددة بالصورة، على أن يمنح المشارك مساحة لحرية الحركة ووضعية الهاتف أفقيا».