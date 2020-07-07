النصر يتوج ببطولة الأندية الليبية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 03:36 مساء

توج نادي النصر ببطولة الأندية الليبية للشطرنج في نسختها السادسة برصيد 65 نقطة وجاء ثانيا الأهلي طرابلس بـ 59 نقطة وثالثا النجم الساحلي 35 نقطة ورابعا الاجدابي 33 نقطة وخامسا المرج 22 نقطة وسادسا المنطقة الغربية 20 نقطة وسابعا الأخضر 7 نقاط وثامنا نادي الطفل والعائلة بدون نقاط.

مثل نادي النصر المتوج بالبطولة الشطرنجيين خالد أبوخريص قائد الفريق وعبدالله اللبار ومختار محجوب ومعتز العكاري ومحمد أبورزيقة وأحمد الجريبي وهشام أبودجاجه وأنس المسماري وحميد العقاري والمحترفان المصريان خالد عبدالرازق وأحمد سامح.

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