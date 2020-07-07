الفقيه: عودة مرتقبة للنشاط الرياضي في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 03:32 مساء
لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة تعقد اجتماعا (فيسبوك)

عقد اجتماع مشترك بين لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا بصالة اجتماعات مجلس الاختصاصات الطبية بطرابلس.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة حسين البوسيفي، ورئيس فريق عمل إعادة النشاط الرياضي الدكتور محمد الفقيه، وأعضاء الفريق محمود الطويل وحسين فيضان وسالم المغربي ومحمود الأشهب ومعمر الهدار وعبدالنبي الرايس وحمزه المهدوي ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش، وأعضاء اللجنة الدكاترة سليمان أبوسريويل وعلي المقدمي وامحمد ساسي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الدكتور محمد الفقيه «إن الاجتماع كان مثمرا وهادفا تم التطرق فيه لجملة من المواضيع، ومن بينها خطة عودة النشاط الرياضي وإقامة المسابقات والبطولات الرياضية تدريجيا».

وأضاف «المرحلة الأولى تبدأ بالألعاب الفردية ثم ألعاب الدفاع عن النفس وصولا إلى الألعاب الجماعية، مع الدعوة لإمكانية إعادة فتح مضمار المهدي أبوالخيرات وميدان أبوستة أمام الممارسين للرياضة وفق إجراءات احترازية وخطوات طبية وقائية».

وأكمل الفقيه «أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا رحبت بالمقترح المقدم وشجعت على ضرورة عودة النشاط الرياضي تدريجيا، وأشادت بالخطة المحكمة والبرنامج الزمني للعودة المدروسة للنشاط الرياضي».

واختتم «تم الاتفاق على إحالة المقترح إلى لجنة الوبائيات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لإبداء الرأي الطبي النهائي بالخصوص والمساهمة في تحديد ملامح الإجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها، ومن بينها إجراء تحليل (BCR) لجميع الرياضيين».

يذكر أن تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات عودة النشاط الرياضي جاء للاستفادة من الكفاءات الرياضية في كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الليبية سعيا للتعاون الرياضي المثمر بين الطرفين.

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