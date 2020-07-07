تسييرية التايكواندو الليبي تشارك في بطولة القدس

تشارك اللجنة التسييرية للتايكواندو الليبي في بطولة القدس الدولية الأولى فرع البومزا عبر الإنترنت، وذلك خلال شهر يوليو الجاري، وسيتم اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء انعقاد اجتماع للجنة الفنية للتسييرية عبر زوم أونلاين لمناقشة آلية المشاركة في البطولة الدولية.

يذكر أن اللجنة التسييرية تلقت دعوة رسمية للمشاركة في البطولة بعد النجاح الذي تلقته من خلال البطولة المحلية التي أشرفت عليها اللجنة التسييرية برئاسة عميد التايكواندو الليبي السنوسي عامر أحد خبراء اللعبة في الوطن العربي ورئيس لجنة الحكام العربي والأفريقي سابقا.

يدير بطولة القدس الدولية المدرب الدولي محمد أبورميلة الذي تواصل مع «بوابة الوسط» عن طريق اللجنة التسييرية الليبية، وهو أحد النشطاء الفلسطنيين في لعبة التايكواندو، والذي صرح بأن البطولة ستشهد إقبالا كبيرا من أجل الدول العربية، وبمشاركة حكام دوليين لهم بصمتهم العالمية، ويترأس لجنة التحكيم الحكم الدولي المغربي أحمد الهلالي، حيث سبق أن ترأس لجنة التحكيم ببطولة السري الحمراء الدولية بليبيا التي أقيمت في شهر رمضان الماضي.