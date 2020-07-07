انطلاق منافسات الدور الثاني من بطولة الأوفياء

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

انطلقت مساء أمس الإثنين مباريات الجولة الثانية من بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين في كرة القدم بملعب الخمسيات السبيخه بمدينة رقدالين، والتي يشارك فيها 12 فريقا من عدة مناطق.

شهدت المباراة الأولى تفوق الشباب على فريق الوفاق بهدفين دون مقابل، جاءت أهداف الشباب عن طريق اللاعب امحمد الدرناني وحماده جنيفان، وجاء هدف الوفاق عن طريق اللاعب مسعود المريمي.

وفي المباراة الثانية خيم التعادل بين فريقي الانطلاقة والمحلة، والتي انتهت بأربعة أهداف لكل فريق.

جاءت أهداف الانطلاقة عن طريق كل من فتحي منصور وأيمن الموسي ونزار الزناتي في مناسبتين، أما أهداف المحلة فجاءت عن طريق عادل عيسى في ثلاث مناسبات ونوري موسى هدف ليكون التعادل سمة مباراة شهدت ندية وغزارة في الأهداف والفرص الضائعة.

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)