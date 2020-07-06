القنطري يلتقي عمداء البلديات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 06 يوليو 2020, 06:05 مساء
القنطري يلتقي عمداء البلديات. (إنترنت)

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، عددًا كبيرًا من عمداء البلديات خلال اجتماع موسع عُـقد ظهر اليوم الإثنين بمقر ديوان الهيئة في طرابلس.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من متطلبات البلديات للرفع من مستوى البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة بالمناطق، كما اتفق الحاضرون على أهمية العمل المشترك وتفعيل دور عمل مكاتب الشباب والرياضة بالبلديات.

كما تم التباحث حول بعض المختنقات التي تواجه قطاع الشباب والرياضة بالبلديات، مؤكدين خلال الاجتماع دعمهم الكامل ووقوفهم مع الهيئة لاتخاد ما يلزم من إجراءات لسرعة إحياء المرافق الشبابية والرياضية.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في كلمته خلال الاجتماع، أهمية دور عمداء البلديات وذلك بتكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل توفير البيئة الرياضية المناسبة للشباب بالمناطق، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع الجميع خدمة للشباب بليبيا.

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