النعاس يمثل ليبيا في اجتماع عربي للدراجات عبر الإنترنت

أمين عام الاتحاد الليبي للدراجات عزالدين النعاس (أرشيفية : الإنترنت)

شارك أمين عام الاتحاد الليبي للدراجات عزالدين النعاس في اجتماع الأمناء العامين بالاتحادات العربية للدراجات عبر الإنترنت الذى اشرف عليه الاتحاد العربي للدراجات.

شهد الاجتماع مشاركة 18 دولة عربية ونوقشت فيه جملة من المواضيع من بينها الوضع الحالي في التعامل مع فيروس «كورونا» الذي تسبب في شلل الحياة العامة والرياضية بصفة خاصة في العالم أجمع، بحسب صفحة الاتحاد العام على «فيسبوك».

تناول الاجتماع أيضا شرح آلية عمل الاتحادات مع هذه الجائحة وتذليل الصعوبات لعودة التدريبات كما تم التطرق إلى العوائق التي تواجه بعض الاتحادات العربية للدراجات.