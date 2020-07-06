مركب رياضي على أرض الكلية العسكرية للبنات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 06 يوليو 2020, 03:09 مساء

تشرع الهيئة العامة للشباب والرياضة في إقامة مركب رياضي مكان الكلية العسكرية للبنات سابقاً بشارع عمر المختار في طرابلس.

وقد تم تدشين المركب الرياضي أمس الأحد وقد تحصلت «بوابة الوسط» على مجسم لهذا المركب الذي سيحتوي على مركب رياضي متكامل يحتوي على خمسة ملاعب لكرة القدم الخماسية، أيضاً ملعبين للسلة مفتوحة، وملعبين تنس أرضي، وملعب للكرة الشاطئية، كذلك المدرجات والملحقات الأخرى، ومكان للتنزه وأرض خضراء، وستكون مدة التنفيذ ستة أشهر من بداية التنفيذ.

وكانت هيئة الشباب والرياضة منذ تسلم الدكتور بشير القنطري مهامها قد أنجزت العديد من المشروعات الرياضية على مستوى ليبيا في مختلف المناطق من ملاعب وإعادة تأهيل وصيانة لعدد من المقار الإدارية في الأندية وبيوت الشباب وصالات رياضية ومقار للشباب وللكشافة، والتي وصلت إلى أكثر من 164 مشروعا منها تم إنجازه ومنها في المراحل الأخيرة من الاستكمال، ومن بينها 80 ملعبا.

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