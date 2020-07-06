ختام الجولة الأولى من بطولة الأوفياء

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

اختتمت أمس الأحد الجولة الأولى من بطولة الأوفياء لكرة القدم حيث التقى فريقا الوحدة والمدينة في مباراة تعد من أجمل مباريات البطولة بدأت ساخنة من البداية وكانت الندية واضحة بين الفريقين وتفاعلت معها الجماهير الرياضية الحاضرة حيث استطاع أكبر لاعب في البطولة عبد الحكيم الموسى (58 عاما) تسجيل هدف السبق لفريق الوحدة وبه انتهت مجريات الشوط الأول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول كلا الفريقين تسجيل الأهداف ووسط توقع الجميع بنهاية المباراة بهدف دون مقابل جاء هدف المدينة ليتعادل في آخر لحظات المباراة عن طريق اللاعب أبوالقاسم حصو لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت عقب الأولى فاز فريق الظهرة على النجمة في لقاء كان من جانب واحد حيث سيطر الظهرة على المباراة رغم الأسماء القوية في فريق النجمة وافتتح جلال الأسود أول الأهداف ليفتتح به مهرجان الأهداف وبعده بقليل يأتي ثاني الأهداف عن طريق اللاعب احمد محمود وبه انتهت نتيجة الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول النجمة دون فائدة رغم التغيرات حتي جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب وليد التاورغي والرابع عن طريق مسعود ابوالعيون لتنتهي المباراة بنتيجة اربعة اهداف نظيفة.

وحسب اللجنة المنظمة فان احسن لاعب في المباراة الأولى كان للاعب عبد الحكيم الموسي وأحسن لاعب في المباراة الثانية كان اللاعب عبدالفتاح الكلابي.

وكانت نتائج الجولة الأولى شهدت التعادل الإيجابي بين الوحدة والمدينة بهدف مقابل هدف وفوز فريق الظهرة على النجمة بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل وفوز الصقور على التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف وفوز التعاون بسداسية على الأولمبي مقابل هدف وفوز الشباب على المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتفوق الطلائع على الوفاق بنتيجة هدفين دون مقابل.

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)