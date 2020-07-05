تواصل اجتماعات الاتحاد العربي للتايكوندو «ITF»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 يوليو 2020, 11:21 مساء
محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

عقد صباح أمس عبر الإنترنت اجتماع الاتحاد العربي للتايكوندو itf، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو itf ميشال ظاهر، وعدد من مندوبي دول عربية من بينها ليبيا، التي مثلها في هذا الاجتماع محمد بيت المال (أونلاين).

وقد تم خلال الاجتماع  تجديد رسوم الاشتراك للاتحاد الدولي، وتشكيل لجنة لوضع معايير لإقامة دورة تدريب دولية أونلاين من دول المغرب وفلسطين وليبيا، فمن المغرب الأستاذ محمد جوداري، وفلسطين محمد أبورميله، وليبيا محمد بيت المال.

كما تم خلال الاجتماع معادلة شهادات الحزام الأسود للمدربين وتسجيل واعتماد المدربين الحاملين للحزام الأسود بالاتحاد الدولي، وتشجيع الاتحاد الدولي على إقامة ومشاركة في البطولات الدولية بعد جائحة كورونا، وقد تم كذلك وضع شعار للاتحاد العربي للتايكوندو.

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