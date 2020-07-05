القنطري يشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 يوليو 2020, 09:25 مساء
القنطري يشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب. (إنترنت)

شارك الدكتور بشير القنطري، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في فعاليات اجتماع الدورة «43» لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي تم عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا، التي منها تأثير التغيرات الدولية على الرياضة العربية في ظل جائحة «كورونا»، وثقافة الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد أزمة «كورونا».

كما تم مناقشة المشروعات والبرامج المطروحة من قبل اللجان الفنية المعاونة، التي تم استعراضها في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد الخميس الماضي، وذلك لإقرار تنفيذ تلك البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية المشتركة.

وتم الاتفاق خلال اجتماع الوزراء العرب على إطلاق جائزة التميز للشباب العربي، التي تهدف إلى تكريم الشباب العربي أصحاب المبادرات المتميزة التي تخدم الوطن العربي، بالإضافة إلى تكريم بعض الرموز العربية التي كان لها الفضل في إثراء الحركة الشبابية أو الرياضية في الوطن العربي على أن يتم إعداد كتيب يتضمن معايير واضحة عن المشروع متضمنة كل التفاصيل.

وأكد الدكتور بشير القنطري، خلال كلمته، طرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية العربية، كما شدد على تسمية بشير الطرابلسي قائدا للنهضة الرياضية محليا وعربيا ودوليا، لتكريمه بجائزة التميز للرياضة العربية، مشيرا إلى تكثيف الجهود من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب للخروج بمجموعة منوعة من البرامج تتلاءم مع الظروف والتحديات الراهنة.

القنطري يشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب. (إنترنت)
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