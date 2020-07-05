القنطري يستقبل جمعية مدربي كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 05 يوليو 2020, 06:43 مساء
القنطري يستقبل جمعية مدربي كرة القدم . (إنترنت)

التقى رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، بمقره بطرابلس صباح اليوم، رئيس جمعية مدربي كرة القدم طرابلس، عبدالرؤوف بنور، وعددا من أعضاء جمعيته.

وحسب ما جاء على صفحة عضو الجمعية على «فيسبوك» علي التير، فإن اللقاء كان مثمرا وطرحت فيه العديد من المواضيع المهمة، تم فيها التعريف بأهداف جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس، التي أشهرت من قبل مفوضية المجتمع المدني فى يناير 2016 بورش العمل، التي أشرفت عليها من أجل النهوض بالمدربين علميا وعمليا.

وأضاف التير أن الدكتور القنطري تقدم بعدة مقترحات للنهوض بدور الجمعية في الرقي بالرياضة الليبية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

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