أبوالشواشي يطالب برؤية شاملة من هيئة الشباب والرياضة

عادل أبوالشواشي (أرشيفية: الإنترنت)

عبر عادل أبوالشواشي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق، عن تقديره لما تقوم به هيئة الشباب والرياضة من جهد لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية، ولكنه طالب برؤية شاملة وعدم إغفال كل الألعاب في عملية البناء والتأهيل.

وقال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «بناء وتعشيب ملاعب كرة القدم شيء إيجابي، ولكن هناك غيابا للبناء في ألعاب أخرى، ونحن نفتقر حاليا لحوض سباحة ذي مواصفات عالية أو ملعب غولف».

وأضاف: «كما أن الهيئة مطالبة بتحديد البناء الإداري عبر تحديد هوية من هو اتحاد اللعبة ومن هو النادي في ظل وجود فوضى ببعض الأندية».