المعلق التونسي «الزغدودي» يشيد بالكرة الليبية ونجومها ومبدعيها

الإعلامي التونسي الزغدودي (أرشيفية : الإنترنت)

حيا المعلق الرياضي التونسي الشهير حسني الزغدودي جماهير كرة القدم الليبية الوفية العاشقة المتذوقة للفن الكروي الجميل، وأضاف في مداخلة تلفزيونية له عبر برنامج «سبورت شو» عبر شاشة قناة «ليبيا» الفضائية ويقدمه الإعلامي محمد ظافر: «إن كرة القدم الليبية عريقة ولها تاريخ حافل».



وأشاد الزغدودي بفرق وأندية ليبيا العريقة أمثال «الاتحاد» و«الأهليين» بطرابلس وبنغازي و«النصر» وبنجومها الأفذاذ الدوليين الذين كانوا خير سفراء لها في المحافل الدولية أمثال العيساوي والبشاري وشنقب وسليمان عبد الصادق المعروف بـ«مارادونا» وأسمائها الكبيرة في عالم الفن والثقافة أمثال الراحل الكبير محمد حسن وغيرها من الأسماء الأخرى في مختلف مجالات الفن والإبداع.



وقال الزغدودي: «إن ليبيا هي بلد المبدعين والمتميزين بنخبها وشعبها؛ لذا أنا متفائل بأنها ستعبر وستتجاوز محنتها، فهي قادرة على تخطيها عما قريب وستعود إلى واجهة الأحداث الرياضية».



يذكر أن المعلق الرياضي التونسي الشهير حسني الزغدودي المعلق الرياضي الحالي في قناة «دبي الرياضية» يعد أحد أبرز الأسماء في مجال التعليق الرياضي منذ مطلع التسعينات الذين يمتلكون حضورًا وثقافة واسعة وهو صاحب تاريخ وسجل إعلامي حافل، حيث سبق أن قدم عديد البرامج والمواعيد الكروية الكبيرة عبر التلفزة التونسية، إلى جانب تعليقه على عديد الأحداث الرياضية العربية والأفريقية والدولية عبر مختلف القنوات العربية لعل أبرزها حضوره المتميز وتعليقه عبر الفريق الموحد لاتحاد الإذاعات العربية برفقة نخبة من أبرز معلقي النخبة لأكبر البطولات الرياضية العالمية.



الإعلامي التونسي الزغدودي (أرشيفية : الإنترنت)