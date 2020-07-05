بطولة الأوفياء تتواصل لقدامى الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 يوليو 2020, 03:01 مساء
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

تواصلت أمس، السبت، مباريات بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين لكرة القدم بملعب الخمسيات السبيخة بمدينة رقدالين.

شارك 12 فريقًا، وفاز «الصقور» على «التحدي» بهدفين مقابل هدف وكانت مباراة قوية، ورغم السيطرة الميدانية لفريق «التحدي»، إلا أن الفوز كان لصالح «الصقور».

بادر «التحدي» بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالباسط المريمي وعدل لـ«الصقور» ناصر الأسود، وأضاف الهدف الثاني لـ«الصقور» فوزي المجدوبي الذي ضمن به ثلاث نقاط، لتنتهي المباراة بفوز «الصقور».

وفي المباراة الثانية فاز «التعاون» على «الأولمبي» بسداسية مقابل هدف بعدما فرض «التعاون» سيطرته على المباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف عن طريق عماد ارحومة هدفين وأسامة الموسي هدفًا واحدًا وعمار كريم هدفًا واحدًا ويوسف الزوق هدفًا واحدًا ومحمد الوحيشي هدفًا واحدًا بينما سجل لـ«الأولمبي» سعيد بلاعو.

تقام اليوم الأحد مباراتان، تجمع الأولى فريقي «المدينة» و«الوحدة» والثانية «الظهرة» مع «النجمة»، وتشهد المباراة الأولى مشاركة أكبر لاعب في البطولة 58 سنة وهو اللاعب عبدالحكيم عبدالجليل الموسي من مواليد 1962 وسبق له أن لعب في عديد الأندية في مواسم سابقة.

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
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