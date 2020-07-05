السميعي: 15 دولة عربية في ورشة عمل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 05 يوليو 2020, 02:48 مساء

أكد رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي في ليبيا علي السميعي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أنه تأكيدًا لما جاء في كلمة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب وحرصه على أن يكون للشباب العربي دور مهم وبارز، بادرت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بليبيا باعتبارها أحد مكونات الهيئة في ترجمة هذا الخطاب عمليًّا بتنظيم ورشة عمل عبر الإنترنت.

تنطلق الورشة يومي السابع والثامن من يوليو الجاري تحت شعار «العمل التطوعي الواقع والطموح» بمشاركة خبراء العمل التطوعي بدول ليبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وسورية والأردن والسعودية وفلسطين ولبنان والعراق والبحرين واليمن.

وأضاف السميعي أن ورشة العمل تضمنت استعراض تجارب الشباب العربي التطوعية في ظل الأزمات واستغلال طاقاتهم الواعدة والاستفادة من خبراتهم وتعميمها، ووضع رؤى وخطط مستقبلية للشباب العربي على أرض الواقع وتوحيد مفاهيم ثقافة التطوع وتطبيقها وأنشطة الشباب العربي ما بعد جائحة «كورونا»، وكيفية إعادة تأهيله، وتقييم تجربة تعامل المتطوعين معها.

أيضًا تشجيع مبادرات الشباب العربي التطوعي الإبداعية والابتكارات، وما مدى الاستفادة منها بما يخدم هذه الشريحة، مع استقراء أفكار الشباب وطموحاتهم، ووضع الخطط والدراسات وتوفير كافة السبل لإنجاحها وتطبيقها على أرض الواقع.

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