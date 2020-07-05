3 جوائز في بطولة الوشو عبر الإنترنت

جانب من تدريبات الووشو (أرشيفية : الإنترنت)



أكد إداري الاتحاد الليبي لـ«الوشو»، خالد زيدان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أنه جارٍ التجهيز لتنظيم بطولة مفتوحة في أسلوب الطاولو لجميع الفئات (أشبال/شباب/أواسط/كبار) ويبدأ في استقبال الفيديوهات المشاركة في الفترة من 28 يوليو الجاري إلى الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف زيدان أن من شروط البطولة قيام المشارك بتسجيل مرئي وباللباس المعروف لسلوب الطاولو وإرساله إلى صفحة الاتحاد العام وأن يبين المشارك اسمه وتاريخ ميلاده والنادي التابع له والفئة واسم الأسلوب (شمالي/جنوبي/تايجي).

وبخصوص الجوائز، أوضح زيدان أن اللجنة المنظمة خصصت ثلاث جوائز قيِّمة لأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى.