الأندية تطلب المشاركة في مسابقة كأس ليبيا للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 04 يوليو 2020, 08:18 مساء
انب من تدريب منتخب الرماية للشباب (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن لجنة المسابقات استقبلت عددًا من الطلبات للاشتراك في فعاليات كأس الاتحاد الليبي للرماية بندقية ومسدس 10 أمتار في فئة الناشئين.

وتأكد مشاركة أندية «نجوم الحوامد» و«البلاغ» بالرجبان و«الشروق» بالزنتان و«نجوم قرقارش» بطرابلس ونادي «الظهرة».

وفى فئة الكبار تأكد مشاركة أندية «نجوم قرقاش» و«البلاغ» و«الظهرة» و«الوحدة» الزنتان.

وأضاف قريش قائلاً: «إن باب التسجيل في بطولة الكأس لا يزال مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، الثامن من يوليو 2020، علمًا بأن التدريب الحر لكافة الرماة المشاركين سيكون يومي الأربعاء والخميس، الثامن والتاسع من يوليو الجاري».

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