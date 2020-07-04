فكرون يطمئن الجمهور الرياضي على حالته الصحية

فكرون مع الحارس الإيطالي الشهير بوفون (أرشيفية : الإنترنت)

طمأن الزميل الإعلامي المخضرم عمر فكرون الجمهور الرياضي على صحته وسلامته بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الاسابيع القليلة الماضية ألزمته التردد على مصحات مدينة بنغازي والبقاء بها لفترة حتى استقرت حالته الصحية.

وأكد فكرون في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن صحته تسير نحو الأفضل وفي حالة تحسن، وقريبًا سيستعيد عافيته تمامًا ويعود إلى سابق نشاطه الصحفي والإعلامي.

الإعلامي المخضرم عمر فكرون من أسرة رياضية اجتماعية عريقة بامتياز، ومن الزملاء المتميزين الذين ربطتهم علاقة وطيدة ومبكرة بالنشاط الرياضي والإعلامي، حيث تفرغ منذ سنوات طويلة للاهتمام بجانب التوثيق الرياضي وحفظ الأرشيف الرياضي من خلال متابعته لمختلف الأحداث الرياضية المحلية وحتى العربية والدولية.

هو من الزملاء الذين لهم مساهمات بارزة في مختلف الصحف المحلية والإذاعات المسموعة، خاصة من خلال قناة «ليبيا الرياضية»، عبر راديو وتلفزيون القناة، حيث يشغل ويتولى مهمة إدارة البرامج الرياضية بها وسبق أن أشرف على إعداد وتقديم عديد البرامج والمواعيد الرياضية المتميزة.

تميز أداؤه وعطاؤه بالمقدرة الفائقة والتميز في الإعداد وحسن انتقاء واختيار المواد الرياضية الشيقة التي أثرت المشهد، ولاقت استحسان الكثير من عشاق الرياضة ومتابعيها في كل مكان.

كانت أجواء من القلق والانزعاج سادت بين عديد الأصدقاء والزملاء حول صحة الزميل الخلوق ومرضه المفاجئ، لكنها مرت بسلام، إذ يحظى بمكانة وسمعة طيبة بين كل الأسرة الرياضية في كافة ربوع ليبيا.

فكرون الشقيق الأكبر رفقة اشقاءه خالد وناصر وأحمد (أرشيفية : الإنترنت)