بعيو.. الشخصية الرياضية الجامعية العريقة

عبد النبي بعيو (أرشيفية : الإنترنت)

يعد الشخصية الرياضية الاجتماعية البنغازية عبد النبي بعيو، الشهير بانبيوة، أحد أعرق وأبرز الشخصيات الجامعية ومن العلامات المضيئة والبارزة والفارقة بالمشهد الجامعي ببنغازي.

بعيو من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والجامعية العريقة التي بدأت علاقتها بالنشاط الرياضي مبكرًا، وهو أحد أبناء جامعة بنغازي، أقدم وأعرق الجامعات الليبية الذي ارتبط بها منذ سنوات بعيدة، حيث عاصر رؤساءها وموظفيها وخبراتها وأعضاء هيئة التدريس بها وطلابها.

ربطته علاقة وطيدة بأسرتها الكبيرة وبالبيت الجامعي الكبير، إلى جانب نجومها الرياضيين من مختلف الأجيال وواكب أنشطتها ومهرجاناتها وأيامها الذهبية والزاهية التي كانت تحظى باهتمام كبير وتتصدر المشهد، وتقلد عديد المهام والمناصب القيادية المهمة بالجامعة منها توليه إدارة النشاط الجامعي الطلابي كإحدى أكبر الإدارات بالجامعة، التي شهدت في عصره نقلة وانتعاشة كبيرة بإقامة عديد المهرجانات الرياضية الطلابية.

المهرجانات أيضًا بجانب الرياضية كانت فنية وثقافية محليًّا ودوليًّا وكانت شاهدًا على الحدث في مختلف المراحل المهمة، ولعل أبرزها أيام الأسبوع الجامعي الذي كان يضم فرق ومنتخبات مختلف الجامعات الليبية، ودوري كليات ومنتخبات الجامعة الذي كان يضم أبرز وألمع نجوم الكرة الليبية، حيث عمل بمختلف اللجان الجامعية الناشطة ولم يقتصر عطاؤه ونشاطه وحركته الدؤوبة داخل أسوار الجامعة.

امتد النشاط إلى خارج الجامعة، حيث تفاعل مع مختلف شرائح المجتمع وبرامجه وأنشطته الهادفة، وكان أحد السباقين لدعمها والمساهمين في إنجاح الكثير منها، ولعل أبرزها النجاح الباهر لأول وأقدم دوري رمضاني على مستوى ملاعب كرة القدم الصغيرة، وهو «دوري الضريح» الذي أقيم لأول مرة خلال شهر رمضان العام 1979، وتميز بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الكرة الليبية، وحين أُقيم خلال شهر رمضان الماضي مهرجان «الوفاء» لكرة القدم بملعب «الضريح» العريق في مناسبة مرور أربعة عقود على إقامة أول دوري رمضاني عاد لاستعادة ذكريات الأمس وتكرر المشهد الرمضاني وأعاد التاريخ نفسه بعد مضي سنوات طويلة ليجدد وينعش نشاطه ويستعيد ذكريات الزمن الجميل ورغم أهلاويته كونه من أسرة رياضية أهلاوية عريقة بامتياز، إلا أنه حرص على التقاط صورة تذكارية مع نجوم «النصر» وهما النجم الكبير فوزي العيساوي والنجم الرائع نجيب بادي.

عبد النبي بعيو (أرشيفية : الإنترنت)

عبد النبي بعيو (أرشيفية : الإنترنت)