القنطري يمثل ليبيا في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 04 يوليو 2020, 07:45 مساء
القنطري خلال مشاركته وسط وزراء الشباب العرب (إنترنت)

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الخميس، اجتماعه العادي الـ65 عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، بمشاركة كافة الوزراء من الدول العربية، حيث مثل دولة ليبيا في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري.

وتم خلال الاجتماع إقرار عديد المشاريع لتمكين الشباب وللنهوض بالقطاع الشبابي العربي، وتمت الموافقة على تنظيم عدة برامج تستهدف الشباب، ومن أهمها مؤتمر التمكين الاقتصادي للشباب، حسب الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

كما تم اعتماد تنظيم المجلس الأعلى للشباب والرياضة للعديد من ورش العمل عن بعد، وهي ورشة عمل بعنوان «مستقبل التعليم في مجالات الرياضة ومردوده على العمل في الهيئات الرياضية الحكومية»، كما تم التطرق إلى تنظيم برنامج «مستقبل الرياضة بين المجتمع والصناعة»، إضافة لدورة «التشريعات والأنظمة الرياضية».

وخلال إلقاء كلمته شكر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، الأشقاء العرب لدعم القطاع الشبابي، مؤكدًا تطلع ليبيا لمزيد التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأن تستمر الأنشطة العربية المشتركة حتى تظل الصورة المنشودة للوطن العربي أمام أجيال المستقبل، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تسخير كل إمكاناتها لأي عمل أو جهد تكون نتائجه تقدم وتطور وحماية الشباب في الوطن العربي بشكل عام.

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