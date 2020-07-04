اتحاد بنغازي الفرعي يعلن عدم استكمال المباريات

جانب من منافسات سابقة في كرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي عدم استكمال مباريات مسابقتي «الآمال» و«الأواسط» للموسم الرياضي 2020/2019 ، وكذلك مسابقتي كرة القدم خل الصالات والشاطئية ومسابقة الرديف التنشيطية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال أمين عام الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، فوزى الدالي، «كنا نجهز لاستكمال جميع المسابقات، وخطونا خطوات جيدة في ذلك ومنحنا وقتًا كافيًا انتظارًا لإمكانية السيطرة على الوضع الوبائي محليًّا بهدف استئناف مسابقاتنا بشكل صحيح دون الدخول في أي مجازفات غير مسؤولة».

وأضاف: «للاسف ظهرت بعض الحالات والبؤر الوبائية الجديدة مؤخرًا، الأمر الذي أصبح لزامًا علينا معه التدبر بشكل مسؤول والتنسيق مجددًا مع اللجنة الطبية الاسشارية لمكافحة وباء كورونا المستجد، وبالفعل اتصلنا باللجنة اللذين أكدوا لنا، وبشكل قاطع، عدم إقامة أي أنشطة رياضية في الوقت الحالي، وستسكمل المسابقات بداية بموسم 2021/2020 بعد انتهاء جائحة كورونا».